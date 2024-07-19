Защитники острова Змеиный вернулись в Одесскую область после реабилитации

Попавшие в плен более двух лет назад защитники острова Змеиный после лечения и реабилитации наконец вернулись домой к своим родным и близким.

Обмен пленными произошёл 31 мая и уже через полтора месяца герои прибыли на родную землю, — сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что за это время пограничники прошли необходимый курс медицинского и психологического сопровождения на базе ведомственных санаториев, чтобы поскорее вернуться к полноценной жизни и профессиональным обязанностям.

Торжественная встреча Геннадия Корниенко, Сергея Бушинкина, Марка Девущака и Сергея Тушенко состоялась вчера на измаильской земле. Героев встречали пограничники, родственники, горожане и власти с цветами, флагами и патриотическими лозунгами.

«Очень рады их возвращению к нам, в нашу пограничную семью. Они пример настоящих героев, которые с большой преданностью и честью защищали нашу страну. Ждём возвращения всех наших защитников, чтобы вместе продолжать бороться за нашу Победу!» – подчеркнул подполковник Виктор Сапунжи.

Фото: Госпогранслужба

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