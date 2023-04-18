Экспорт агропродукции «зерновым коридором» за неделю вырос на 7%

Через морские порты Одесской области с 10 по 16 апреля экспортировали «зерновым коридором» 702,3 тыс. т агропромышленной продукции против 655,9 тыс. т на прошлой неделе.

Об этом сообщает пресс-служба Украинского клуба аграрного бизнеса.

«За 37-ю неделю работы «зернового коридора», с 10 по 16 апреля 2023 года, через морские порты Одесской области было экспортировано 702,3 тыс. т агропромышленной продукции, что на 7% больше отгрузок этим каналом неделю назад», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с 10 по 16 апреля в одесских портах было загружено 14 судов, что на 2 единицы меньше, чем за неделю до этого. В ассоциации объясняют, что увеличение отгрузок удалось добиться за счёт увеличения тоннажности судов.

Больше всего в течение 37-й недели работы «зернового коридора» было экспортировано: кукурузы (доля в общей структуре экспорта — 56%), пшеницы (18%) и подсолнечного жмыха (14%).

Украинская продукция была отправлена в страны Азии (Китай, Бангладеш, Индия и другие), Европы (Испания, Португалия и Италия) и Африки (Египет).

В УКАБ подчёркивают, что ситуация с работой «зернового коридора» продолжает ухудшаться. Так, 11 апреля инспекция судов российской стороной была приостановлена, такие же действия снова повторились 17 апреля.

Работа «зернового коридора» находится под угрозой срыва, — резюмируется в сообщении.

По словам представителя ЕС Жозепа Борреля, около 50 судов с украинским зерном снова заблокированы Россией в Чёрном море, поэтому «ЕС и дальше будет способствовать экспорту украинской сельхозпродукции через «коридоры солидарности» на границах между Украиной и странами ЕС».

В свою очередь, посол США в Украине Бриджит Бринк обвинила Россию в попытках задушить украинскую экономику и замедлить поток продовольствия вместо того, чтобы соблюдать условия «зернового коридора».

Кстати. Всего с начала работы «зернового коридора» с 1 августа 2022 по 16 апреля 2023 года Украина экспортировала 28,1 млн т продукции АПК.

Инфографика: УКАБ

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