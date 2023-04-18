Одесские чиновники знали, как можно при закупке мусоровоза положить в карман 1 млн

Служащих Белгорода-Днестровского коммунального предприятия подозревают в растрате 1 млн грн бюджетных средств при закупке мусоровоза.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Выяснено, что в нарушение процедуры закупки руководитель коммунального предприятия совместно с менеджером по закупкам заключил с предприятием договор на приобретение специализированного транспорта – мусоровоза марки «RENAULT» модели Premium 2008 года выпуска стоимостью 2 200 000 гривен.

«При этом при закупке транспортного средства подельники завысили его стоимость, ведь согласно заключению эксперта транспортно-товароведческой экспертизы стоимость приобретённого мусоровоза составляет 1 265 006 гривен, а также намеренно занизили технические требования и характеристики, хотя согласно годовому плану закупок на 2022 год указанного коммунального предприятия планировалось приобрести автомобиль, который был в использовании в стандартном заводском исполнении и изготовлен не ранее 2011 года», — говорится в сообщении прокуратуры.

Такими противоправными действиями чиновники растратили средства местного бюджета почти на миллион гривен, чем нанесли ущерб государству в особо крупных размерах.

По ходатайству прокурора руководитель предприятия и его сообщница отстранены от занимаемых должностей.

Кстати. На рассмотрении суда уже находится дело о растрате этими же чиновниками 1 млн грн бюджетных средств на закупку спецмашины для очистки канализаций.

Как сообщала Одесса News, за халатность при закупке краски, стоившей государству 1,5 млн грн, будут судить работницу порта Южный.

Фото: Одесская облпрокуратура

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