Оправившийся от коронавируса мэр Одессы провёл III cессию горсовета

В Одессе сегодня проходит сессия городского совета.

Как сообщает наш корреспондент, сессию начал выздоровевший от коронавируса Одесский городской голова Геннадий Труханов.

Депутаты горсовета объявили о досрочном прекращении полномочий депутата от «Доверяй делам» Игоря Проценко. Вместо него депутатом стала главный врач роддома №1 Ирина Головатюк-Юзефпольская. По некоторым данным, Проценко претендует на пост прокурора области — должность, не совместимую с депутатским мандатом.

Депутаты от «Оппозиционной платформы — За жизнь» требовали, чтобы горсовет обратился в Кабмин с просьбой закупить российскую вакцину «Спутник-V». На вопрос депутата от «Европейской Солидарности» Олега Звягина, готов ли город принять вакцину от коронавируса, мэр Геннадий Труханов сообщил, что дал распоряжение о подготовке специальных холодильников для хранения вакцины.

Депутат от Партии Шария Илья Фрейман, поздравив мэра с выздоровлением, поднял вопрос о том, что город нецелесообразно тратит бюджет во время эпидемии коронавируса. Так, например, мэрия закупила гирлянды для городской ёлки по завышенной в 9 раз цене.

«Оказывается, то, что нам нужно в первую очередь, — это 10-метровая ёлка и светящиеся зверушки, пингвинчики, петушки, стоимостью в два миллиона гривен суммарно. Я прекрасно понимаю, что есть понятия праздник, символизм, новогоднее настроение. Но нам нужно быть скромнее. Каждая копейка, которую мы выбрасываем непонятно куда, косвенно это жертвы, это заболевшие люди. 2 миллиона гривен — это 6 тысяч литров дезинфицирующих средств, это миллион медицинских масок, это свыше 180 тысяч килограммов медицинского кислорода, это 13 тысяч комплектов 4-хразового питания для ковидных больных, это 3-4 аппарата ИВЛ, это несколько тысяч ПЦР-тестов», — отметил Фрейман.

«На фоне всего этого, я думаю, вы прекрасно понимаете, если бы вы там просто поставили табличку «Здесь должна была стоять ёлка за 2 миллиона, но вместо этого мы решили направить эти деньги на сферу здравоохранения», — это был бы лучший праздник для одесситов. Самый тёплый, самый символичный, самый душевный. Я не понимаю, зачем этот пиар нужен, дешёвый, топорный. Это жертвы, это недостающие места в больницах, нехватка ПЦР, нехватка кислорода, это косвенно уже жертвы, которые на совести управления горсовета», — заявил представитель Партии Шария и напомнил о концерте, который прошёл без масочного режима и соблюдения дистанции.

«Это уже не частный случай, это системность. Планируются мероприятия на рождественские праздники… Я бы хотел к вам, Геннадий Леонидович, обратиться с тем, чтобы вы поручили бюджетной комиссии лимитизировать финансовые расходы на праздничные и развлекательные мероприятия. Речь идёт о фиксировании верхнего предела финансовых трат на проведение каждого мероприятия развлекательного характера», — предложил Фрейман.

Затем он обратил внимание на стоимость украшений для городской ёлки: «Закупали 2500 м гирлянды дюралайт — 175 гривен за метр. В интернете у того же производителя можно купить за 20 гривен метр этой гирлянды. Аналогично по второй гирлянде, String: у вас за 144 гривны за метр, а по факту – 33, — подчеркнул Фрейман. — Вам не нужны департаменты, вам достаточно одного школьника, у которого есть доступ в интернет и который вам сделает все эти тендеры в 10 раз дешевле».

Труханов возразил, сказав, что есть разные формы борьбы с распространением пандемии, заявив, что он убеждён: психологическая терапия, в том числе прогулка возле новогодней ёлки, тоже лечит. Разницу в стоимости гирлянд Труханов не прокомментировал.

Городское собрание приняло бюджет города на 2021 год. За данное решение проголосовали 48 депутатов, 1 воздержался, 4 не голосовали.

В бюджете предусматривается, что доходы городской казны в 2021 году составят 10 миллиардов 467 миллионов гривен, расходы — 9 миллиардов 583 миллиона гривен. Бюджет развития составит 2 миллиарда 275 миллионов. 314,9 миллиона из этой суммы получат дорожники, 208 миллионов — департамент ЖКХ, 460 миллионов — КП «Одесгорэлектротранс», 150 миллионов — КП «Теплоснабжение города Одессы».

Опрос передачи Одесской ТЭЦ в коммунальную собственность пока так и остаётся нерешённым. Как сообщил на сессии Труханов, городу удалось добиться приостановки выставления этого объекта на продажу через аукцион.

По словам мэра, в дальнейшем этот объект станет коммунальной собственностью, но это очень длительный процесс, поскольку на ТЭЦ всегда имела виды центральная власть, а она очень неохотно расстаётся с государственной собственностью.

Сессия продолжает работу.