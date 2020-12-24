Министр инфраструктуры дал отчёт директору Всемирного банка о концессии Одесского порта

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий провёл рабочую встречу с руководителем Всемирного банка в Украине Арупом Банерджи, во время которой они обсудили подготовку концессионных проектов в сфере инфраструктуры, в том числе в портах Одессы, Измаила и Черноморска.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры.

«Стороны обсудили актуальные вопросы логистической стратегии, а также состояние имплементации проектов дорожного, железнодорожного, морского и авиационного секторов Украины … Участники встречи также обсудили подготовку проектов ГЧП (государственно-частного партнёрства, концессии — ред.) В железнодорожном, авиационном и дорожном секторах», — говорится в сообщении.



Отмечается, что команда консультантов Всемирного банка помогает Мининфраструктуры в разработке Национальной дорожной программы Украины с целью структурирования, проведения тендеров и реализации проектов ГЧП для модернизации, содержания и эксплуатации дорожной сети.

Результат этой работы — отбор 6-ти участков дорог общей протяжённостью 1 400 км для реализации потенциальных пилотных проектов ГЧП в рамках Первой программы государственно-частного партнёрства в дорожной отрасли.



Кроме этого, министерство планирует установить скоростные электрозарядные станции на национальных дорогах страны и при участии местных госадминистраций обеспечить поэтапную замену автотранспорта на электротранспорт.

Криклий сообщил о достижениях Украины в реализации первых концессионных проектов в морской отрасли — передаче в концессию портов «Ольвия» и Херсон с общим объёмом инвестиций около 134 млн долларов. Вместе с тем, ведомством идёт подготовка концессионных проектов в портах Бердянска, Одессы, Измаила и Черноморска. Также разработан и принято предварительное ТЭО проекта в Белгород-Днестровском морском порту, продолжается поиск финансирования проектов концессий в портах Мариуполя и Рени. Кроме этого, Министерство ищет техпомощь для дальнейшего финансирования модернизации судоходных шлюзов на Днепре для увеличения их пропускной способности.

Участники встречи договорились в следующем году продолжить активную реализацию совместных инфраструктурных проектов в различных отраслях.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2020 года морской торговый порт «Черноморск» посетили представители рабочей группы по вопросам реализации проектов государственно-частного партнёрства при Министерстве инфраструктуры, которая готовит два терминала гавани к передаче в концессию.

Фото: Одесса News, Укринформ, Facebook