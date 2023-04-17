Чиновница Южненского порта ответит за свою халатность

За халатность при закупке краски, стоившей государству 1,5 млн грн, будут судить работницу порта Южный.

Как информирует пресс-служба Одесской областной прокуратуры, прокуроры Доброславской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт и.о. начальника одного из отделов ГП «Морской торговый порт «Южный» по факту служебной халатности.

По данным следствия, по результатам проведения тендерных процедур между портом «Южный» и Обществом, которое прокуратура не называет, был заключён договор о закупке краски для судов портового флота почти на 5 млн гривен.

Однако, руководитель отдела порта должным образом не провела поиск, сбор и анализ общедоступной информации о цене предмета закупки. В результате ненадлежащего выполнения своих служебных обязанностей обвиняемой и в нарушение требований ЗУ «О публичных закупках», краска, необходимая порту, была приобретена по ценам, значительно превышавшим рыночную стоимость.

Такими противоправными действиями государственному предприятию нанесён более 1,5 млн грн ущерб.

В рамках уголовного производства с целью возмещения ущерба прокурором предъявлен гражданский иск.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2023 года при вмешательстве прокуроров Малиновской окружной прокуратуры г. Одессы признан недействительным договор о закупке подрядных работ на ремонт Одесской городской инфекционной больницы за средства местного бюджета на сумму свыше 33 млн грн, заключённый с нарушением процедуры закупки.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod