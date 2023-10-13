ВАКС закрыл дело «крёстного отца контрабанды» из Одессы Альперина 

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) закрыл дело в отношении одесского бизнесмена Вадима Альперина, которого называют «крёстным отцом контрабанды».

Об этом сообщила общественная организация «Центр противодействия коррупции».

ВАКСу передали дело на рассмотрение в августе 2022 года, однако уже через пять месяцев судьи обратились к апелляции с ходатайством о передаче дела в другой суд. Апелляция отказала.

Теперь сторона защиты подала ходатайство о закрытии дела и предложила применить к нему «правки Лозового», ведь сроки расследования якобы продлевал «не уполномоченный субъект». Ранее по этим же «правкам» закрыли дело «Роттердам плюс».

«Правками Лозового» называют изменения в ряде кодексов, принятые в 2017 году. Они предусматривают, кроме прочего, что уголовные дела нужно закрывать, если после уведомления лица о подозрении истёк определённый законом срок досудебного расследования.

Отмечают, что решение о закрытии дела Альперина приняли судьи ВАКС Алексей Кравчук, Евгений Крук и Инна Билоус. Полный текст будет оглашен 17 октября.

Одесса News информировала, что Альперин – известный одесский бизнесмен, занимается бизнесом еще с 1990-х, а именно – торговлей алкоголем. В начале 2000-х он переезжал в Израиль, но затем вернулся в Украину.

В ноябре 2019 года детективы НАБУ задержали 10 человек по подозрению в нарушении таможенного законодательства. По данным следствия, в результате махинаций с растаможкой импортируемых в Украину товаров государству нанесли ущерб почти на 78 млн грн. Альперина задержали 27 ноября после его прихода в САП, где ему сообщили о подозрении в создании преступной организации, уклонении от уплаты налогов и злоупотреблении властью. 29 ноября ВАКС арестовал Альперина, но уже 2 декабря за него внесли залог и он вышел из СИЗО.

2 апреля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести санкции против 10 человек, которых СНБО считал причастными к контрабанде. Среди них был и Альперин, которого Президент Владимир Зеленский в 2019 году называл «одним из крёстных отцов контрабанды в Украине».

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