Одесский король контрабанды вдохнул морозный воздух свободы за 70 млн грн

Одесский бизнесмен Вадим Альперин вышел из СИЗО, где находился с 27 ноября.

Об этом он сам сообщил в Facebook.

«Смотрю, давно у вас свежих новостей обо мне не было. Решил подкинуть. С первым снегом, Киев! Вдохнуть полной грудью морозный воздух свободы, особенно приятно! Спасибо всем, кто ждал».

Подтверждения выхода Альперина из СИЗО со стороны правоохранительных органов пока нет.

Как сообщала Одесса News, 26 ноября НАБУ и САП задержали и объявили подозрение 10 лицам, среди которых 7 чиновников ГФС и таможни, по делу о махинациях с растаможкой товаров. В этот же день Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время спецоперации по выявлению коррупционеров от правоохранителей сбежал контрабандист Альперин, и призвал помочь в его задержании.

В свою очередь адвокат Альперина Андрей Федур заявил, что его клиент 27 ноября придёт на допрос в САП, где его в этот день и задержало НАБУ.

Высший антикоррупционный суд 29 ноября избрал Альперину меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 70 млн грн залога.