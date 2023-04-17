В Украине стартовал бесплатный курс по ликвидации криптобезграмотности

В Украине стартовал бесплатный курс по криптограмотности и блокчейну.

Об этом в Теlegram проинформировала пресс-служба Минреинтеграции.

Отмечается, что масштабную образовательную программу по криптограмотности запустило Министерство цифровой трансформации. Проект призван научить пользоваться виртуальными активами. В частности, украинцы смогут узнать всё о блокчейне, Биткоине, Этериуме, криптокошельках, трейдинге и т.д.

К этому обучению присоединиться может каждый желающий – на безвозмездной основе.

«Образовательный курс предусматривает 100 часов теоретических и практических занятий с участием ведущих экспертов отрасли. Уроки включают в себя видео, текст лекций со схемами, вопросы и практические задачи. В конце каждого из четырёх модулей курса участники смогут пройти тестовые задания», — заявили в министерстве.

В учреждении отметили, что по результатам тестирования слушатели получат сертификаты или сертификаты с отличием, удостоверяющие прохождение курса по криптограмотности.

Присоединиться к образовательному проекту по криптограмотности и блокчейну можно по ссылке.

Как сообщала Одесса News, Украина занимает третье место в мире среди лидеров криптобизнеса.

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