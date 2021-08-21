Украина вышла на 4-е место в мире по внедрению криптовалюты

По данным американской аналитической компании Chainalysis, Украина заняла 4-ю позицию в рейтинге глобального индекса восприятия криптоактивов в 2021 году.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Отмечается, что Украина опередила таких мощных игроков на международном крипторынке, как США и Китай.

В прошлом году Китай занял четвёртое место по глобальному индексу внедрения, а США — шестое. В этом году США занимают восьмое, а Китай — 13 место в соответствующем рейтинге.

В Минцифры отмечают, что согласно аналитическому отчету Chainalysis в Украине самый большой объём транзакций с криптоактивами среди участников рынка в мире. Кроме того, Украина вошла в топ-10 стран с самым большим заработком на биткоине в 2020 году.

«Благодаря данным блокчейн-компании Chainalysis знаем, что украинцы активно пользуются криптоактивами и умеют на них зарабатывать. Одна из приоритетных целей нашего министерства — обеспечить все необходимые условия для деятельности и развития криптокомпаний в Украине. Убеждён, что создание качественного правового поля для работы на рынке виртуальных активов усилит позиции Украины как юрисдикции на международной карте», — сказал заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков.

Отмечается, что 4-е место, которое заняла Украина в рейтинге, свидетельствует о стремлении наших граждан к использованию криптоактивов и необходимости создания механизмов для дальнейшего развития криптоиндустрии в нашей стране.

Кстати. Ведущая блокчейн-компания Chainalysis ежегодно публикует аналитические отчёты об уровне распространения криптоактивов среди бизнеса и населения. Американские блокчейн-специалисты отмечают, что внедрение и использование криптоактивов стремительно возросло за последний год, а изменения в странах, способствующих этому, свидетельствуют о том, что криптоактивы — действительно глобальное явление.

Как сообщала Одесса News, в Верховной Раде ко второму чтению готовится законопроект, который узаконит криптовалюту и виртуальную гривну.

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