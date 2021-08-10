В Украине планируют узаконить криптовалюту

Заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков заявил, что в Верховной Раде ко второму чтению готовится законопроект, который узаконит криптовалюту и виртуальную гривну.

Согласно документу, владельцы криптовалют получат ряд преимуществ, — сообщает Минфин.

«Благодаря тому, что появится законодательное регулирование этой сферы, они, как минимум, смогут защитить своё состояние в виртуальных активах», — заявил Борняков.

Он подчеркнул, что владельцы цифровой валюты смогут легально обменять криптоактивы, а также задекларировать их.

«Этот процесс будет абсолютно «белым». Кроме этого, мы ожидаем, что появится целый рынок посреднических услуг для оплаты товаров криптоактивами, их хранения, обмена. Это расширит возможности их использования», — заявил Борняков.

По его словам, в законопроекте чётко прописано, что криптовалюта не является средством платежа, однако допустимы операции эквайринга.

«Сегодня законодательство в Украине так же не позволяет рассчитываться долларами, но долларовой картой можно спокойно оплачивать покупки. При оплате происходит мгновенная конвертация валют. Законопроект «О виртуальных активах» предполагает, что компании смогут предоставлять услуги для таких переходов. Поэтому в Украине вполне легально можно будет рассчитываться криптовалютой, но через посредника», — рассказал замглавы Минцифры.

Кстати. Эквайринг (от от англ.acquire «приобретать, получать») — возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату товаров и услуг пластиковыми картами.

Как сообщала Одесса News ещё в мае 2018 года, Одесса готова к оплате за сельхозпродукцию в криптовалютах.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod