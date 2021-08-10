В Одесской области продано около 90 га земли

В Украине продали более 10 тысяч гектаров сельхозземель с начала работы рынка, в том числе около 90 га в Одесской области.

об этом сообщили в пресс-службе Минагрополитики.

Отмечается, что по состоянию на 10 августа в Украине на рынке сельскохозяйственных земель зарегистрировано 5 206 соглашений. Общая площадь проданных земель превысила 10 тыс. га.

Согласно инфографике, по проданным площадям лидируют Полтавская (1 276,4 га) и Харьковская (1 171,8 га) области. Одесская область — на 20-месте из 25 регионов.

В настоящее время Госгеокадастром зарегистрировано 4473 заявки, связанные с операциями купли-продажи участков земли сельскохозяйственного назначения, в том числе 57 в Одесской области.

Как сообщала Одесса News, 1 июля 2021 года в Украине официально объявлен старт рынка земли. До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица — граждане Украины с ограничением в 100 га. Закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам. Вопрос продажи земли лицам без гражданства и иностранцам будет решаться на общенациональном референдуме.

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