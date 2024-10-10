Один гектар ценных земель заповедного фонда Одесской области возвращён государству

Хозяйственным судом Одесской области удовлетворён иск Беляевской окружной прокуратуры о возвращении государству земель лесохозяйственного назначения, имеющих особую ценность и входящих в состав природно-заповедного фонда Украины, общей площадью 1 га и стоимостью более 30 млн. гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

Отмечается, что прокуроры установили нарушение требований земельного, лесного и природоохранного законодательства Украины при передаче субъекту хозяйствования права постоянного пользования на земельный участок.

Установлено, что этот участок расположен на территории Маяковского сельского совета, за пределами населённых пунктов, на правом берегу реки Днестр, принадлежит к землям лесохозяйственного назначения и входит в состав Нижнеднестровского национального природного парка, а значит, может использоваться только для сохранения территории и объекта природно-заповедного фонда.

Суд согласился с доводами прокурора и удовлетворил исковые требования в полном объёме.

На данный момент решение суда выполнено, земли возвращены государству.

Одесса News информировала о возвращении в мае 2024 года государству земельного участка лесохозяйственного назначения общей площадью около 240 га стоимостью 7 млрд гривен, который использовался Беляевским горсоветом не по целевому назначению.

Фото: Одесская облпрокуратура

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