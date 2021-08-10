В Одессе один сосед пришёл к другому с ножницами и убил его

Одесские полицейские разоблачили 35-летнего горожанина в убийстве соседа.

Как сообщает Нацполиция в Одесской области, правонарушитель задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Отмечается, что злоумышленник пришёл к 57-летнему соседу домой с ножницами и нанёс ему шесть смертельных ударов в грудь. Пострадавшего без признаков жизни обнаружила его сожительница. Женщина вызвала правоохранителей, и они за несколько часов установили причастного к преступлению лицо.

«Фигурант своей вины отрицать не стал и пояснил: сосед постоянно пил и трогал их семью. Последней каплей в терпении главы семейства стало то, что пьяный человек оскорбил его 5-летнюю дочь», — говорится в сообщении.

«Действия правонарушителя следователи квалифицировали по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины. До избрания меры пресечения его поместили в изолятор временного содержания. За умышленное убийство мужчине грозит до пятнадцати лет лишения свободы», — отметил начальник отделения полиции №3 Одесского районного управления полиции №1 Виктор Дудка.



Как сообщала Одесса News, в июне 2021 года правоохранители задержали подозреваемого в умышленном убийстве жительницы Маяки в Одесской области, совершённом на Пасху.

Фото: Одесское районное управление полиции №1

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