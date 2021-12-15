Верховная Рада переименовала город Владимир-Волынский

Верховная Рада Украины приняла проект постановления №6378 о переименовании города Владимир-Волынский (Волынская область).

Теперь город будет называться Владимир, сообщает издание ГОРДОН.

Решение поддержали 348 народных депутатов.

Город Владимир-Волынский является административным центром Владимир-Волынского района и Владимир-Волынской городской территориальной общины. На сегодняшний день в городе проживают около 38 000 жителей.

Переименование города Владимир-Волынский инициировано его жителями с целью возвращения населённому пункту исторического названия – Владимир.

Согласно материалам, предоставленным Волынским областным советом, указанный населённый пункт является одним из древнейших городов Украины, первое документальное упоминание о котором зафиксировано в летописи времён Киевской Руси «Повесть временных лет».

В 1795 году, в соответствии с австро-русским соглашением, город вошёл в состав Российской империи. Именно после этого присоединения он получил в своём названии приставку «Волынский». Указанный шаг был обоснован необходимостью отличать город Владимир от русского города Владимир-на-Клязьме.

Ранее решение о переименовании города поддержали его жители на общественных слушаниях – 61% выступил за.

Как сообщала Одесса News, 1 июля Верховная Рада решила переименовать посёлок городского типа Новгородское Бахмутского района Донецкой области в посёлок городского типа Нью-Йорк.

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