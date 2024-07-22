Оборонный комитет Рады поддержал исключение из своего состава Безуглой

Оборонный комитет Верховной Рады одобрил постановление о снятии Марьяны Безуглой с должности заместителя его председателя и исключении её из состава комитета.

Об этом 22 июля сообщила сама Безуглая в своём Telegram.

Она написала, что голосовать за такое решение депутаты должны в сессионном зале, а не на уровне комитета.

По словам Безуглой, предложение по постановлению выдвинул Фёдор Вениславский. Нардеп также опубликовала видео голосования: 14 членов комитета высказались за, один человек воздержался – это сама Безуглая, не голосовала Соломия Бобровская.

«Слуга Народа» и «Европейская солидарность» в Комитете действуют вместе. Не решают проблемы, а пытаются уничтожить тех, кто не молчит и пытается решить. Круговая порука», — резюмировала нардеп.

Одесса News информировала, что 15 июля Марьяну Безуглую отстранили от должности главы подкомитета по вопросам демократического гражданского контроля в Комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. В тот же день её занесли в базу «Миротворец» за «преднамеренную дискредитацию, деморализацию и препятствование ВСУ».

17 июля Марьяна Безуглая вышла из состава фракции «Слуга народа», по чьей квоте она была заместителем главы оборонного комитета.

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