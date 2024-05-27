27 мая в Харькове объявили днём траура по погибшим в результате авиаудара российских оккупантов по строительному гипермаркету «Эпицентр».

Об этом сообщается в Telegram Харьковского горсовета. Соответствующее распоряжение подписал мэр Игорь Терехов.

«В знак скорби по погибшим 25 мая в результате вражеского удара по объекту гражданской инфраструктуры на зданиях и сооружениях местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций будет приспущен государственный флаг с чёрной лентой», – сказано в сообщении.

Также в Харькове 27 мая будет запрещена развлекательная музыка на рынках, в торговых заведениях, общепите, добавили в горсовете.

Российские оккупанты 25 мая около 16.00 ударили двумя УМПБ Д30-СН (унифицированный межвидовой планирующий боеприпас, калибром 30 см) по строительному гипермаркету «Эпицентр» в Харькове, в результате чего возник масштабный пожар.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что в гипермаркете в момент атаки могло быть более 200 человек. В «Эпицентре» отметили, что в ходе атаки погибли его сотрудники, часть работников не выходила на связь.

По последним данным облвоенадминистрации, в результате удара погибли 16 человек. Среди них 12-летняя девочка. Десять тел уже удалось идентифицировать. В областной полиции рассказали, что число раненых достигло 44.

Одесса News информировала, что 22 мая 2024 года депутаты Одесского городского совета поддержали на внеочередной сессии выделение 36 млн. гривен военным подразделениям Харьковщины.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Харьковской области

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