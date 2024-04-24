Вражеская ракета ударила в место хранения выведенной из строя автотехники в Одессе

Утром 24 апреля Российская Федерация нанесла удар по месту хранения выведенной из строя автомобильной техники в городе Одесса. Враг пытается выискивать объекты военной инфраструктуры в тылу. Однако обошлось без жертв, военнослужащие Вооруженных сил Украины на месте удара не находились.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

«Враг не жалеет дорогостоящих боеприпасов. На этот раз атака могла обойтись ему почти в 10 миллионов долларов США», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте ликвидации последствий вражеской атаки развёрнуты городские оперативные штабы. Они будут работать сегодня до 19:00, завтра – с 9:00 до 17:00. Сотрудники районных администраций вместе с другими коммунальными службами на месте принимают заявления на оформление материальной помощи, консультируют пакет документов, который необходимо собрать для оформления помощи.

Кроме того, жители пострадавших домов могут обращаться за помощью и консультацией в Хаджибейскую районную администрацию по адресу: ул. Генерала Петрова, 22 с 08:30 до 17:00 (в рабочие дни) или по телефонам: (048) 734-95-28, (048) 734-95-29.

Из-за утреннего обстрела Одессы в пути задерживаются поезда дальнего и пригородного сообщения: №6201 Раздельная — Одесса, №6401 Колосовка — Одесса, №6341 Каролино-Бугаз — Одесса, №6253 Вапнянка — Одесса, №6403 Мартыновская — Одесса, №6404 Одесса — Мартыновская, №6272 Одесса — Балта, №6304 Каролино-Бугаз — Одесса. Железнодорожники прилагают максимум усилий для возобновления движения в ближайшее время.

Одесса News информировала, что в результате утренней атаки 24 апреля по Одессе около 30 домов повреждены ударной волной: выбиты стёкла в окнах, в некоторых домах упали потолки. Пока известно об одной пострадавшей 43-летней женщине. Она в состоянии средней степени тяжести доставлена в больницу.

Также повреждены воздушные линии ДТЭК «Одесские электросети». На время без света осталась часть клиентов в Хаджибейском районе Одессы.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области/Facebook, «Одесса. Официально»/Telegram

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