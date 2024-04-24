Часть жителей Хаджибейского района Одессы 24 апреля осталась без света и-за обстрела

Утром 24 апреля Одесса подверглась очередной вражеской атаке, в результате которой были повреждены воздушные линии ДТЭК «Одесские электросети».

На время без света осталась часть клиентов в Хаджибейском районе города, — сообщили в компании.

«Наши специалисты выполняют аварийно-восстановительные работы по разрешению военного командования и спасателей. Пока ремонтные работы продолжаются. Делаем всё возможное, чтобы вернуть свет всем к концу дня», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что в результате утренней атаки 24 апреля по Одессе около 30 домов повреждены ударной волной: выбиты стёкла в окнах, в некоторых домах упали потолки. Пока известно об одной пострадавшей 43-летней женщине. Она в состоянии средней степени тяжести доставлена в больницу.

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