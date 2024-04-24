791 день войны: Украину с мая ждёт достаточно тяжёлая ситуация

Начались 791-е сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против Украины. Россия готовит комплекс действий против нашей страны, в результате которого в стране в конце мая – начале июня возможен «достаточно тяжёлый» период.

Об этом начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил в интервью «BBC News Україна».

«Нас ждёт достаточно тяжёлая, по нашей оценке, ситуация в ближайшее время. Но она не катастрофическая, это тоже надо понимать. Армагеддон не произойдёт, как многие сейчас начинают говорить. Но проблемы с середины мая будут», – рассказал глава ГУР.

Буданов пояснил, что говорит о ситуации в Украине в целом, а не только о фронте или, к примеру, внутриполитической ситуации.

«Россияне будут использовать комплексный подход. Они проводят комплексную операцию. Не будем мы об этом с вами долго разговаривать, но это тяжёлый период будет. Середина мая, начало июня», – пояснил Буданов.

Между тем, согласно оперативной сводке Генштаба ВСУ состоянием на 6 утра 24 апреля, за прошедшие сутки произошло 101 боевое столкновение. В общем, враг нанёс 5 ракетных и 77 авиационных ударов, совершил около 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населённым пунктам.

По фронтовым направлениям военная ситуация сейчас складывается следующим образом:

в Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остаётся без существенных изменений

оперативная обстановка остаётся без существенных изменений на Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы

противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Купянском направлении враг 5 раз атаковал наши позиции в районе населённого пункта Берестово Харьковской области

враг 5 раз атаковал наши позиции в районе населённого пункта Берестово Харьковской области на Лиманском направлении Силами обороны отражены 19 атак в районах н. п. Грековка, Невское Луганской области и Терны, Ямполевка Донецкой области

Силами обороны отражены 19 атак в районах н. п. Грековка, Невское Луганской области и Терны, Ямполевка Донецкой области на Бахмутском направлении нашими воинами отражена 21 атака в районах Белогоровки Луганской области, Верхнекаменного, Нового, Спорного, Ивановского, Клещеевки Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение

нашими воинами отражена 21 атака в районах Белогоровки Луганской области, Верхнекаменного, Нового, Спорного, Ивановского, Клещеевки Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение на Авдеевском направлении нашими защитниками отражена 21 атака в районах н. п. Новокалиново, Очеретино, Новобахмутовка, Бердичи, Яснобродовка, Нетайлово, Первомайское, Невельское Донецкой области, где враг пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей

нашими защитниками отражена 21 атака в районах н. п. Новокалиново, Очеретино, Новобахмутовка, Бердичи, Яснобродовка, Нетайлово, Первомайское, Невельское Донецкой области, где враг пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей на Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки, Водяного и Урожайного Донецкой области, где враг при поддержке авиации 24 раза пытался прорвать оборону наших войск

Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки, Водяного и Урожайного Донецкой области, где враг при поддержке авиации 24 раза пытался прорвать оборону наших войск на Ореховском направлении враг при поддержке авиации 5 раз атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Работиного Запорожской области

враг при поддержке авиации 5 раз атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Работиного Запорожской области в Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Совершил при поддержке авиации 3 безуспешные атаки на позиции наших войск в районе н. п. Крынки Херсонской области.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

Одесса News информировала, что в 2023 году Украина была восьмой в мире по объёму военных расходов, которые выросли на 51%, до $64,8 млрд, и составили 58% общих государственных расходов.

На главном фото боец 66-й ОМБр ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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