Россия за время «СВО» потеряла более 460 тысяч своих солдат

За 791 день так называемой специальной военной операции в Украине Россия потеряла ориентировочно 461 тысячу 949 военнослужащих. Только за последние сутки потери оккупантов на фронте составили 880 человек.

Об этом сообщил в Facebook Генштаб ВСУ.

За время с начала вторжения в Украину Силы обороны также уничтожили вражеских танков 7242 (+1 за прошедшие сутки), боевых бронированных машин ‒ 13928 (+12), артиллерийских систем – 11808 (+43), РСЗО – 1048 (+2), средств ПВО ‒ 771 (+2), самолётов – 348, вертолётов – 325, БпЛА оперативно-тактического уровня – 9439 (+32), крылатых ракет ‒ 2117, корабли/катера ‒ 26, подлодки — 1, автомобильной техники и автоцистерн – 15892 (+47), специальной техники ‒ 1944 (+8).

Одесса News информировала, что ночью 22 апреля противник атаковал Одесскую область 7 ударными БпЛА типа «Shahed-131/136» с крымского мыса Чауда. 5 ударных БПЛА уничтожено, сбит также БпЛА оперативно-тактического уровня «Орлан-10».

Инфографика и фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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