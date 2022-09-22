В бою за Украину погиб житель Одесской области Юрий Цуканов, светлая ему память

В Арцизской громаде Одесской области попрощались с погибшим на фронте героем — защитником Украины Юрием Цукановым.

Об этом сообщил глава Арцизской громады Сергей Парпуланский.

20 сентября 34-летнего Юрия Цуканова провели в последний путь.

Семья Юрия Геннадиевича Цуканова переехала в Арцизскую громаду из Николаева ещё в начале полномасштабной войны. Мать погибшего Героя пожелала похоронить сына здесь. Конвой с телом защитника отправился из Арцизской больницы через сёла Делень и Новосёловка в Новую Ивановку, где и состоялась церемония похорон.

Жители этих сёл образовали живой коридор, провожая Юрия в последний путь.

Как сообщала Одесса News, 17 сентября 2022 года в Одессе простились с погибшим воином, одесситом Игорем Лисом.

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Фото: Елена Царалунга/Facebook

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