В бою за Украину погиб одессит Игорь Лис, светлая ему память

Погиб, как герой, одессит Игорь Лис.

Об этом рассказали друзья погибшего.

«В Одессе простились с Игорем Лисом, погибшим в бою с оккупантами. Земля не может быть пухом…, пусть душа обретёт покой. Герои не умирают, они всегда в наших сердцах! Жаль, что умирают такие молодые патриотические ребята. Это наш генофонд, наша нация», — сказала одесситка Инна Перун, руководитель общественной организации «Время инициативы».

Одесса простилась с Игорем Лисом 17 сентября.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2022 года в Куяльницкой громаде Одесской области простились с 30-летним воином ВСУ Дмитрием Захарчуком, погибшим при выполнении боевого задания.

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