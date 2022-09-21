Южный фронт за прошедшие сутки: минус 151 оккупант и 40 единиц вражеской техники

Ракетно-артиллерийские подразделения армии Украины за прошедшие сутки отработали 210 огневых задач.

Об этом сообщило Оперативное командование «Юг» Вооружённых Сил Украины.

Отмечается, что за сутки «количество рашистов сокращено на 151 особь, а военной техники — более 40 единиц. Среди них: 7 танков и 19 единиц автобронетехники, 4 гаубицы, в том числе самоходных «‘Мста-С» и обычных «Мста-Б», ещё 2 самоходные гаубицы «Акация», 4 самоходных артустановки».

Кроме того, воздушные силы отработали 7 ударов по врагу, в результате в небе над Чаривным, на Херсонщине, уничтожен вражеский штурмовик Су-25, а в районе Мураховки, на Николаевщине, — пресечена попытка воздушной разведки оккупантов — сбито 2 «Орлана-10».

Около 22:00 часов в небе над Херсонской областью силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Юг» ликвидированы ещё два российских беспилотника оперативно-тактического уровня, которыми оккупанты пытались проводить воздушную разведку и наведение огня. По частям одного из сбитых дронов идентифицирован дрон-камикадзе Shahed-136 иранского производства, который российские оккупационные войска маркируют как «Герань-2». Это барражирующий боеприпас весом 200 кг и размахом крыльев в 2,5 метра.

Также сообщается о поражении вражеского склада с боеприпасами в Благодатном, пункта управления 7-й десантно-штурмовой дивизии в Чернобаевке. В Новой Каховке огневым контролем остановлены ремонтные работы на мосту и поражена колонна военной техники, которая готовилась к переправке через Днепр.

Информируя об обстановке в зоне ответственности на южнобугском направлении по результатам суток 20 сентября, отмечается, что она «достаточно сложная, динамичная, но контролируемая. Силы обороны продолжают ведение активных действий, заставляя противника уступать занимаемые позиции, обустраивать новые рубежи обороны.

Не имея успеха и перспектив на суше, враг прибегает к огневому, морально-психологическому давлению, техногенному шантажу и использованию дронов-камикадзе. В течение боевого дня враг нанёс 9 авиационных и 1 ракетный удары по нашим позициям и населённым пунктам с мирным населением.

Как сообщала Одесса News, за предыдущие сутки на юге Украины уничтожено 90 вражеских военных, три танка, восемь единиц другой автобронетехники, три гаубицы «Мста-Б» и «Мста-С», четыре самоходных 152 мм «Акации», два самоходных орудия «Гиацинт-С», шесть реактивных систем залпового огня «Град» и склад боеприпасов в Правдино.

На главном фото воин одной из бригад Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Фото: ОК «Юг», Генштаб, ВМС, ДШВ ВСУ/Facebook

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