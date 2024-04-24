СБУ задержала в Одессе рецидивиста, наводившего ракеты врага на здание СБУ

Служба безопасности задержала агента ФСБ, готовившего новую серию ракетно-дроновых ударов по Одессе. Среди координат, которые он передавал рашистам, было несколько зданий СБУ и прокуратуры. Таким образом он хотел отомстить правоохранителям за судимость, полученную в 2019 году за публичные призывы к изменению границ Украины.

По сообщению в Facebook Управления СБУ в Одесской области, тогда суд назначил ему условный срок наказания, что позволило осуждённому выйти из СИЗО на свободу. В дальнейшем он «залёг на дно», но весной 2023 года фигурант продолжил распространять в соцсетях свои антиукраинские материалы.

Таким образом, он попал в поле зрения ФСБ, которая впоследствии дистанционно завербовала его для корректировки огня по Одессе.

«Одной из первых задач, которую перед агентом поставила ФСБ, был поиск и передача координат зенитно-ракетного комплекса ПВО. Однако Главное управление внутренней безопасности СБУ узнало об этом, ведь документировало каждый шаг российского агента. Благодаря этому были проведены комплексные мероприятия по обеспечению пунктов базирования Сил обороны, а сам фигурант задержан во время передачи разведданных агрессору», — говорится в сообщении.

По данным следствия, чтобы получить разведывательную информацию, агент обходил город и его окрестности. Там он фиксировал места возможной дислокации украинских защитников. Полученный «отчёт» направлял в ФСБ через популярный мессенджер. Для этого использовал два мобильных телефона, подключаемых к сети Wi-Fi. После завершения сеанса связи с ФСБ предатель удалял всю переписку для конспирации. За сотрудничество с оккупантами он получал от них денежное «вознаграждение» на собственную банковскую карту.

Во время обыска в доме задержанного изъяты три боевых гранаты и патроны к стрелковому оружию.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершённая в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение.

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Фото: УСБУ в Одесской области

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