Завмемориалом «411-я батарея» в Одессе признали виновным за взятки и отпустили

Виновным в получении неправомерной выгоды за влияние на решение органа местного самоуправления признал Киевский районный суд Одессы заведующего мемориалом обороны Одессы «411-я батарея» Виталия Соосюка.

По информации «Думской», сотрудника историко-краеведческого музея (мемориал — структурное подразделение музея) приговорили к уголовному штрафу в размере 51 тысячи гривен.

Отмечается, что первоначально действия Сосюка квалифицировали по части третьей ст. 369-2 УК Украины (до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества), однако впоследствии применили более мягкую часть вторую, которая предусматривает или минимальный срок, или штраф.

Заведующий требовал от предпринимателя взятку за размещение на территории мемориала торговых павильонов. За 5000 долларов он обещал, что договор паевого участия согласуют в управлении имущественных отношений облсовета. Задержали Сосюка в мае 2023 года в упомянутом ведомстве — он как раз получал второй транш взятки.

Чиновники управления в деле не фигурировали: следствие не нашло доказательств того, что заведующий собирался передать деньги кому-то из них.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy