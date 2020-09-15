За присвоение государственных денег Укрзализныци ответят одесские бизнесмены

Одесской областной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении директора одной из подрядных компаний Одессы, подозреваемого в служебном подлоге и присвоении государственных средств Укрзализныци.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

По версии следствия, подрядчик и руководитель одного из структурных подразделений Укрзализныци, с целью присвоения государственных средств, составили и подписали акты приёмки выполненных ремонтных работ, которые включали в себя ложные сведения о стоимости и объёмах фактически выполненных работ по капитальному ремонту трёх электрокаров.

Вследствие таких противоправных действий государству нанесён ущерб в 200 тысяч гривен.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Главного управления Нацполиции Одесской области.

Как сообщала Одесса News, бывшему начальнику одного из структурных подразделений Регионального филиала «Одесская железная дорога» сообщено о подозрении в служебном подлоге и завладении бюджетными средствами: с августа 2017 по ноябрь 2018 года чиновник подавал сфальсифицированные заявления на получение компенсации за аренду жилья, где фактически ни дня не жил.