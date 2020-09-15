Ко Дню рождения Одесского зоопарка зебра, самка быка и мартышка сделали подарок

Одесский зоопарк отпраздновал свой 98-й день рождения.

Как сообщает сайт зоопарка, приятным подарком в день рождения стало появление на свет малышей у зебр и венгерских быков. Новорожденные чувствуют себя хорошо и обладают отменным аппетитом.



Счастливыми родителями стала и пара зелёных мартышек. Все малыши находятся в общих вольерах, где с интересом познают окружающий мир.

В настоящее время посетители зоопарка также могут увидеть львят-двойняшек. Малыши родились в конце июля, но только недавно мама-львица стала выводить их из логова в вольер.

По сложившейся традиции одесситы выбирают клички для новорожденных малышей. В связи с этим 16 сентября зоопарк объявит конкурс «Дай имя малышу», а 26 сентября состоится праздник «День малышей».



Кстати. В рамках городской программы «Зоопарк-100» запланирована полная реконструкция зверинца, которую должны завершить к 100-летию Одесского зоопарка. В настоящее время завершён I этап реконструкции.



Как сообщала Одесса News, ко Дню города Одессы со стороны Преображенского парка был открыт для посетителей новый вход, который выполнен в мавританском стиле. Сразу за аркой посетителям зоопарка открывается прекрасный вид на небольшие озёра с птицами и оригинальный мост.

Фото и видео: Одесский зоопарк