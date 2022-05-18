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  3. Одесский зоопарк 21 мая приглашает на праздник Дня волонтёра

Одесский зоопарк 21 мая приглашает на праздник Дня волонтёра

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Многие одесситы стали настоящими друзьями зоопарка: оказывают помощь в благоустройстве территории, обеспечении животных кормами и многое другое.

За это руководство, коллектив Одесского зоопарка искренне благодарны своим помощникам и в их честь организуют праздник — 21 мая в 12:00 состоится День волонтёра.

В программе праздника – творческий мастер-класс и развлекательная программа с аниматорами.

Также в празднике примут участие байкеры Одессы и мотоклуба One Spirit Brotherhood.

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