Как в одесском дворике гуляют настоящую одесскую свадьбу

Если Вы думаете, что Свадьба в Одессе это праздник в Доме, ошибаетесь.

В доме может и да, но не в одесском дворе.

Приходите в Еврейский Центр Beit-Grand 28 января в 19:00 и таки всё узнаете.

Мамин мальчик, Боря, вырос и привёл девочку, но не домой, а сразу в ЗАГС! Да и на ком Боречка женится, на какой-то девочке, которую никто не видел. Не такой судьбы Мама хотела своему любимому сыночку. И вот в этот «судный» день, в одесском дворике начинается гуляние одесской свадьбы. А где же молодые? Родители «на радостях» начинают заливать горе, страсти накаляются, а молодых ещё нет? И что же будет?

Быть или не быть Одесской свадьбе?

Билеты стоят 260 — 340 гривен. Их можно купить здесь.