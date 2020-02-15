Баскетболисты из Южного выиграли 13-й матч в сезоне, но лучший игрок января — в «Одессе»

Продолжается регулярный чемпионат украинской баскетбольной Суперлиги. Южненский «Химик» на своей площадке победил «Николаев» 73:70.

Об этом сообщает сайт БК»Химик».

На своей площадке в Южном «Химик» добыл очень непростую победу над «Николаевом» 73:70. Опять лучшим у хозяев стал Льюис Салливан (17 очков + 15 подборов). Самый результативный игрок матча: Квентин Петерсон (22) — «Николаев».



По сообщению ФБУ, американский защитник БК «Одесса» Брюс Месси признан лучшим игроком украинской баскетбольной Суперлиги в январе.

Он сыграл 5 матчей, в трёх из них «Одесса» одерживала победы. Месси опередил в голосовании защитника «Николаева» Квентина Петерсона, форварда «Черкасских Мавп» Диона Райта и центрового «Киев-Баскета» Вячеслава Петрова.

Лидирует в чемпионате «Днепр» — 37 (21). На втором месте «Прометей» — 36 (21). «Химик» занимает третью позицию — 35 (22).