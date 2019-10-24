Названа причина радиационного загрязнения в Южном Одесской области

Найденные неделю назад в портовом городе Южный опасные предметы, излучающие дозу радиации в 500 раз выше допустимой нормы, являются частью оборудования для фотофиксации с вертолётов, работавших в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

Об этом сообщает пресс-служба Южненского горсовета Одесской области.

«Специалисты гособъединения «Радон» провели подготовительную работу для вывоза и последующей утилизации опасных предметов. По версии комиссии по чрезвычайным ситуациям, это оборудование для фотофиксации с вертолётов, работавших в зоне отчуждения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что к процессу утилизации присоединились также южненские коммунальщики. На коммунальном предприятии «ЮТКЭ» изготовлены специальные короба для транспортировки опасного груза.

По словам председателя комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Дмитрия Любивого, опасное оборудования захоронят на территории спецполигона возле населённого пункта Знаменка Одесской области.

В горсовете уточнили, что найдено оборудование в одном из герметичных ангаров производственного помещения ГП «Южный государственный научно-производственный центр «Прогресс».

Как сообщала Одесса News, полиция начала уголовное производство по признакам ч.1 ст.265 (незаконное обращение с радиоактивными материалами) Уголовного кодекса Украины.

Фото: пресс-служба СБУ