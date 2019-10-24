В Испании проходит перезахоронение диктатора Франко

В Испании в четверг проходит перезахоронение бывшего диктатора Франко.

Его останки переносят из мемориального комплекса «Долина Павших» в семейную могилу на кладбище в Эль-Пардо под Мадридом, сообщает Укринформ со ссылкой на ВВС.

«Останки испанского диктатора Франсиско Франко переносятся из мавзолея в могилу через 44 года после его смерти», — говорится в сообщении.

Из соображений безопасности ограничен круг присутствующих на церемонии. Среди них — министр юстиции Испании Долорес Дельгадо, эксперт по криминалистике, священник и 22 потомка Франко. Церемония проходит без участия СМИ, но более 200 журналистов собрались у входа на кладбище.

Гроб с телом диктатора во время эксгумации закроют ширмой, поскольку власти, несмотря на просьбы семьи, отказались покрыть его флагом Испании.

Эксгумация и повторное захоронение будут стоить примерно 63 тысячи евро, пишет испанская пресса.

Как сообщала Одесса News, генерал Франко пришёл к власти в 1939 году в результате мятежа против правительства «Народного фронта», в котором участвовали социалисты, коммунисты и левые либералы. После трёхлетней гражданской войны он ликвидировал Испанскую республику и установил правый авторитарный режим. Франко единолично исполнял обязанности главы государства, главы правительства и верховного главнокомандующего, носил титул «каудильо» (вождь) и руководил страной до своей смерти в 1975 году.

Даже через 40 лет после смерти Франко план нынешнего социалистического правительства перезахоронить бывшего диктатора вызвал раскол в обществе и между партиями.

Премьер-министр страны Педро Санчес, который пришёл к власти в июне этого года, заявлял, что перезахоронение Франко поможет примирить испанцев в их отношении к прошлому.

Верховный суд Испании в конце сентября вынес окончательный вердикт о поддержке правительственного плана переноса останков Франко с места его нынешнего захоронения в «Долине Павших» возле Мадрида на кладбище Мингоррубио в мадридском районе Пардо, где похоронена его супруга.