Городской голова Одессы принял участие в совещании у Премьера

Мэр Одессы Геннадий Труханов принял участие во встрече глав громад — членов Правления Ассоциации городов Украины (АГУ) с Премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком.

Об этом 24 октября сообщил официальный сайт «Одесса».

«В ходе диалога обсуждались актуальные вопросы в сфере деятельности и развития местного самоуправления. В частности, поднимался вопрос продолжения реформы местного самоуправления и территориальной организации власти, расширения делегированных полномочий», — говорится в сообщении.

Также на встрече обсудили вопросы отопительного сезона, привлечения иностранных инвестиций в регионы и распределения субвенций.