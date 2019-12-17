Cамую дорогую в мире новогоднюю ёлку установили в Испании

В отеле Kempinski Hotel Bahia в испанской Марбелье установили новогоднюю ёлку стоимостью 11,9 миллиона фунтов стерлингов.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на пресс-релиз отеля.

«Kempinski Hotel Bahia вместе с дизайнером Дебби Вингхем представили самую экстравагантную рождественскую ёлку в мире стоимостью 11,9 миллиона фунтов стерлингов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что новогоднее дерево украсили розовыми, красными, белыми и чёрными бриллиантами и ювелирными изделиями от Bvlgari, Cartier, Van Cleef&Arpels и Chanel.

Кстати, 28 декабря, во время рождественской вечеринки, гости отеля смогут забрать домой бриллиант стоимостью 2000 евро.

Всего в отеле 145 комнат, включая 17 номеров класса люкс, с видом на Средиземное море.

В 2019 году отель, расположенный в испанской Марбелье, отмечает своё 20-летие.