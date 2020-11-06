Городом Южным и дальше будет править «слуга народа»

Центральная избирательная комиссия установила результаты выборов главы Южненской городской общины Одесской области.

Об этом сообщила ЦИК.

Новым главой Южненской городской общины ещё на один срок станет ныне действующий Южненский городской голова Новацкий Владимир Николаевич.Ему 63 года, он беспартийный, но выдвигался от политпартии «Слуга народа», образование высшее, живёт в Южном.

Новацкий родом из Еремеевки Раздельнянского района, окончил Одесский педагогический институт имени Ушинского, работал учителем в селе Маяки Беляевского района, затем в Беляевском райкоме и Одесском обломе комсомола. В 1985 году закончил агрономический факультет Одесского сельскохозяйственного института. в 1987-м избран председателем сельскохозяйственного предприятия «Еремеевское» Раздельнянского района Одесской области. В 1990 году был избран председателем Раздельнянского райисполкома. Через год вернулся на должность председателя предприятия «Еремеевское». С 1995 года работал начальником облуправления сельского хозяйства и продовольствия ОГА. С 1999-го начальник Главного управления внешних экономических связей, торговли и туризма Одесской облгосадминистрации. В 2002-2005 — председатель Одесского областного совета. С 2006 года — мэр города Южный.

По данным в городской территориальной избирательной комиссии, за Новацкого проголосовали 4 713 избирателей, или 51,93% пришедших на участки.

Как сообщала Одесса News, ранее ЦИК установила результаты местных выборов по выборам глав городов областного значения в Белгород-Днестровском (от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виталий Граждан), Балте (Сергей Мазур, возглавлявший город с 2010 года), Березовке (Валерий Григораш, самовыдвиженец), Вилково (Матвей Иванов, самовыдвиженец), Черноморске (от партии «За майбутнє», экс-нардеп Василий Гуляев), Измаиле (Андрей Абрамченко от партии «Слуга народа»), Рени (Игорь Плехов от политической партии «За майбутнє»), в Килийской городской общине (Вячеслав Чернявский, самовыдвиженец).