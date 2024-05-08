В бою за Украину погиб житель Одесской области Валерий Нехай, светлая ему память

18 августа 2022 года во время выполнения боевого задания возле населённого пункта Александровка Херсонской области погиб житель города Южный в Одесской области Валерий Нехай.

Проститься с погибшим родные и близкие, друзья и побратимы смогли лишь 15 января 2024 года — всё это время Валерий числился без вести пропавшим, — сообщала Южненская городская территориальная община.

Валерий был солдатом 28-й отдельной механизированной бригады воинской части А0666.

15 января в Южном был объявлен День траура.

Одесса News сообщала о гибели на фронте 33-летнего жителя села Троицкое Любашёвской громады, что в Одесской области, Павла Куценко, который с июля 2023 года считался пропавшим без вести.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Южненская тергромада/Facebook, Южненское телевидение

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