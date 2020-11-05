Вилковскую городскую общину возглавил пенсионер Иванов

Центральная избирательная комиссия установила результаты выборов главы Вилковской городской общины Измаильского района Одесской области.

Об этом сообщила ЦИК.

Новым главой Вилково на новый срок станет пенсионер, житель этого города и, в прошлом, его мэр Иванов Матвей Константинович. Ему 60 лет. Является членом политической партии «Батькивщина», самовыдвиженец, образование высшее — закончил Одесский политехнический институт.

Иванов был сотрудником металлообрабатывающего завода «Прессмаш», Вилковского завода прессовых узлов и судоремонтного завода. На протяжении пятнадцати лет (1994 — 2009) возглавлял ремонтную базу флота в Вилково. Затем четыре года он был директором судоремонтно-судостроительного завода в Килие. В 2010 году Иванов был избран депутатом районного совета Килии от Партии регионов. Через три года Матвей стал председателем райсовета. В 2015 году Иванов победил на выборах городского головы Вилково. На этой должности он провел два года. На выборах главы новосозданной Вилковской объединённой территориальной громады в октябре 2017 года Матвей проиграл самовыдвиженцу Николаю Дзядзину.

Иванов стал восьмым мэром городов областного подчинения в Одесчине, избранным на выборах 2020 года.

Как сообщала Одесса News, ранее ЦИК установила результаты местных выборов по выборам глав городов областного значения в Белгород-Днестровском (от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виталий Граждан), Балте (Сергей Мазур, возглавлявший город с 2010 года), Черноморске (от партии «За майбутнє», экс-нардеп Василий Гуляев), Березовке (Валерий Григораш, самовыдвиженец), Измаиле (Андрей Абрамченко от партии «Слуга народа»). Рени (Игорь Плехов от политической партии «За майбутнє»), в Килийской городской общине (Вячеслав Чернявский, самовыжвиженец).