ЦИК отменила регистрацию 4-х Филимоновых, 2-х Зеленских и Саакашвили в мэры Одессы

Центральная избирательная комиссия отменила ряд постановлений Одесской городской территориальной избирательной комиссии о регистрации кандидатов на должность городского головы однофамильцев, в том числе четырёх Филимоновых и двух Зеленских.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

В Центризбиркоме отметили, что Одесская областная организация партии «Слуга народа» подала жалобу, в которой просит признать противоправной бездеятельность Одесской городской ТИК «О неосуществлении надлежащей проверки представленных документов и несообщении об имеющихся недостатках в представленных в этой избирательной комиссии документах для регистрации кандидатов на должность Одесского городского головы Филимонова В.В., Филимонова О.А., Зеленского В.С., Зеленского О.В., Филимонова О.В., Саакашвили М.В., Филимонова О.В., выдвинутых соответственно Одесскими городскими организациями политических партий «Наша Земля», «Студенческая партия Украины», «Ромская партия Украины», «Молодёжь к власти», «Зелёные», «Блок Саакашвили» и областной организацией политической партии «Стабильность и справедливость» в Одесской области. Субъект обращения также просит отменить соответствующие постановления.

ЦИК по результатам обработки материалов жалобы, в частности, «установил отсутствие в документах для регистрации указанных кандидатов документов о внесении денежного залога указанными местными организациями политических партий, выдвинувших кандидатов на должность городского головы».

Кроме того, как отмечается, исследованные Комиссией обстоятельства могут свидетельствовать о сознательном введении избирателей в заблуждение, а следовательно, препятствовании свободному формированию их воли, что является посягательством на гарантированные Конституцией Украины права граждан.

Комиссия отменила соответствующие постановления Одесской городской ТИК о регистрации кандидатов на должность городского головы, выдвинутых этими местными организациями политических партий.

Центризбирком также обязал ТИК до 21 часа 3 октября повторно рассмотреть ранее принятые документы по этим кандидатам.

ЦИК также обратилась в Нацполицию проверить обстоятельства, изложенные в постановлении Комиссии, и соответственно отреагировать.

Уже вечером 3 октября Одесская ТИК отменила ранее принятые постановления и отказала в регистрации 4-м Филимоновым, двум Зеленским и однофамильцу Саакашвили.

Как сообщала Одесса News, Одесская ТИК на сегодняшний день зарегистрировала 29 кандидатов на должность мэра Одессы.