Подсчитаны голоса избирателей по Килийской городской общине

Центральная избирательная комиссия установила результаты выборов главы Килийской городской общины Измаильского района Одесской области.

Об этом сообщила ЦИК.

Новым главой Килийского горсовета на новый срок избран Чернявский Вячеслав Викторович, самовыдвиженец. Он имеет высшее образование, не связан ни с членством ни с одной партией, работа в исполкоме Килийского городского совета Килийского городской объединённой территориальной общины заместителем городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов. Проживает в селе Шевченково Измаильского района.

На своей странице в Facebook незадолго до выборов Чернявский писал: «Многое удалось сделать, но ещё больше предстоит. Мы досконально знаем все сильные и слабые стороны нашей ОТГ, знаем, что делать и как… Мы будем упорно работать над тем, чтобы каждый населённый пункт нашей любимой Килийщины стал уютным и комфортным для жизни уголком Бессарабии».

Таким образом, избрано уже 7 мэров городов областного подчинения. Осталось определиться ещё с руководителями 12 территорий, включая Одессу.

Как сообщала Одесса News, ранее ЦИК установила результаты местных выборов по выборам глав городов областного значения в г.Белгород-Днестровский (от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виталий Граждан), г. Балта (Сергей Мазур, возглавлявший город с 2010 года), г.Черноморск (от партии «За майбутнє», экс-нардеп Василий Гуляев), в Березовке (Валерий Григораш, самовыдвиженец), г.Измаил (Андрей Абрамченко от партии «Слуга народа»). Рени (Игорь Плехов от политической партии «За майбутнє»).

Также установлены результаты выборов председателей 9 из 25 посёлков:

Авангард Одесского района — Сергей Хрустовский (самовыдвиженец);

Бородино Болградского района — Иван Кюссе (самовыдвиженец);

Ивановка Березовского района — Виктор Лобач («Батькивщина»);

Окны Подольского района — Олег Белоус («Батькивщина»);

Овидиополь Одесского района — Лидия Савельева (самовыдвиженец);

Слободка Подольского района — Виктор Доцуленко (самовыдвиженец);

Захарьевка Раздельнянского района — Алексей Осийчук («Наш край»);

Цебриково Раздельнянского района — Владимир Барнасевич (самовыдвиженец);

Ширяево Березовского района — Виктор Полюганич (самовыдвиженец).

Главами остальных населённых пунктов стали 13 кандидатов из 47: