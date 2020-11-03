В Одесской области жители Рени определились с выбором своего мэра

Центральная избирательная комиссия установила результаты выборов главы Ренийского городского совета Измаильского района Одесской области.

Об этом сообщила ЦИК.

Новым главой Ренийского горсовета на новый срок избран нынешний мэр Рени Игорь Плехов, выдвигавшийся на этих выборах от политической партии «За майбутнє». Однако в этой политсиле не состоит. Игорь Плехов родился в Белгород-Днестровском в 1973 году, живёт в Рени. С 1991 по 1993 служил в Вооружённых Силах Украины, после чего работал в уголовном розыске в Рени, был начальником ГАИ города Рени. В 2005 году стал частным предпринимателем. С тех пор, как Игорь Плехов попал в аварию более 20 лет назад, он стал передвигаться в инвалидном кресле. В 2015 году Плехов был избран мэром Рени от партии «Батькивщина». Тогда за него отдали свои голоса 34,5% избирателей.

«Просто спасибо за оказанное доверие мне и нашей команде. Вместе с вами мы победили!!», — написал на своей странице в Facebook Игорь Плехов.

Как сообщала Одесса News, по состоянию на 3 ноября ЦИК установила результаты местных выборов по выборам глав городов областного значения в г.Белгород-Днестровский (от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виталий Граждан), г. Балта (Сергей Мазур, возглавлявший город с 2010 года), г.Черноморск (от партии «За майбутнє», экс-нардеп Василий Гуляев), в Березовке (Валерий Григораш, самовыдвиженец), г.Измаил (Андрей Абрамченко от партии «Слуга народа»).