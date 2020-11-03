Зачем глава Одесской области встречался с турецким консулом, что обсуждали

Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый встретился 2 ноября с Генеральным консулом Республики Турция в Одессе господином Биреем Илмазсой.

Как сообщает пресс-служба ООГА, Максим Куцый поздравил дипломата с назначением и пожелал ему успешной дипломатической службы.

«Говорили о важном: как увеличить двусторонний поток туристов в наши страны, и как помочь бизнесу. Сейчас Республика Турция занимает одно из первых мест, в которых активно экспортируется украинская аграрная продукция и второе — среди стран, из которых импортирует Украина. Наш регион заинтересован в углублении взаимовыгодных связей во всех сферах, ведь в Одесской области проживает многочисленная турецкая община», — отметил Максим Куцый.

Также он поблагодарил турецкую сторону за сотрудничество в медицинской сфере и гуманитарную помощь для наших больниц.



Одесские руководители познакомили дипломата с осуществляемым в регионе направлении диджитализации, в частности, в противодействии пандемии коронавируса и в сфере административных услуг.

«Теперь мы можем быстро зарегистрировать бизнес, получить водительское удостоверение или осуществить много других услуг по телефону или ноутбуку. Избегая очередей и бюрократических процессов. Также хорошим примером цифровизации является перевод документов из бумажной формы в электронный формат. Благодаря этому мы значительно облегчим документооборот и предоставление государственных услуг для граждан. Кроме того, владельцы электронных паспортов могут путешествовать внутри страны без бумажного аналога», — похвалиличь одесские чиновники.

Генеральный консул выразил благодарность за давние дружеские отношения между Украиной и Республикой Турция и надежду на дальнейшее укрепление отношений наших стран.

Максим Куцый отметил, что встреча с Генеральным консулом Республики Турция в Одессе Биреем Илмазсой даст толчок для углубления сотрудничества и станет основой для новых совместных проектов Украины и Турции.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2020 года глава Одесской ОГА встретился с новым Генеральным консулом Греции в Одессе Димитриосом Х. Дохтсисом.

Фото: ООГА