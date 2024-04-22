Ракетные удары по Одесской области: последние данные

В Одесской области увеличилось число раненых в результате ракетного удара российских оккупантов днём 21 апреля.

Об этом в Telegram сообщил глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.

«Стало известно о четырёх пострадавших в результате ракетного удара по Одесской области. Из них трое мужчин и одна женщина», – отметил Кипер.

По его словам, медики оказывают раненым всю необходимую помощь.

«Спасатели и коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия атаки», – добавил глава ОГА.

Третий день спасатели ликвидируют последствия удара по агропромышленному терминалу в Одесской области, — сообщила 21 апреля в Facebook Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В ГСЧС рассказали, что во время воздушных тревог ликвидацией занимаются роботы-спасатели, в частности, тактический пожарный робот Magirus Wolf R1.

«Робот уже не первый раз привлекается к ликвидации пожаров. Также он использовался для тушения масштабных пожаров в Житомирской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой и Волынской областях», – рассказали в ГСЧС.

В больнице после обстрелов Одессы 20 апреля остаются двое пострадавших — ребёнок и пожилая женщина.

“По уточнённым данным, пострадали восемь человек, среди которых двое детей – три и четыре года. 80-летняя жительница одного из домов госпитализирована с ушибом головы. Также в больнице находится самый маленький пострадавший (3-летний мальчик) с осколочными ранениями”, — говорится в сообщении главы ООГА.

В результате вчерашней атаки врага по частному сектору повреждён 51 дом, 2 из которых — разрушены. Выбиты почти 300 окон, разбиты крыши. На месте работают оперативный штаб и коммунальные службы. 62 заявления на восстановление окон и дверей принято Хаджибейской районной администрацией. Работа продолжается.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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