Одесса сопереживает вместе с Уманью и Днепром о жертвах вражеских ракет

Одесский городской голова Геннадий Труханов выразил глубокие соболезнования жителям Умани Черкасской области и Днепра, жители которых пострадали от вражеских ракетных ударов 28 апреля.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что в этот день в городе Умань в результате вражеского ракетного удара по 9-этажному жилому дому произошло частичное разрушение с 6-го по 9-й этажи в пределах одного подъезда, возникли пожары на 5-м и 6-м этажах, а также парковке.

По состоянию на 10.00 29 апреля, в Умани погибли 23 человека, 22 из них идентифицированы. Число погибших детей возросло до пяти. В процессе идентификации выяснили, что погибли два мальчика полутора и 16 лет и три девочки (8, 11 и 14 лет). Без вести пропавшей считают одну женщину. Поисковая операция продолжается.

Кроме того, враг атаковал Днепр, в результате чего погибли два человека.

«Умань. Этот небольшой красивый город известен миру своим Национальным дендрологическим парком «Софиевка» и празднованием еврейского нового года. Сегодня Умань звучит на весь мир рыданием людей, потерявших родных и близких из-за попадания российской ракеты. Криком раненых. Плачем потерявших своих. Мы сделаем всё, чтобы каждый причастный был наказан, чтобы в головах оккупантов навсегда запечатлелось, что с Украиной воевать нельзя. Мои соболезнования уманчанам и днепрянам, которые потеряли своих родных и близких этой ночью. Раненым — скорейшего выздоровления. Одесса плачет вместе со всей Украиной», – сказал Геннадий Труханов.

Одесский городской совет и все одесситы всем сердцем сочувствуют семьям погибших в результате ужасных трагедий. Светлая память погибшим!, — говорится в сообщении.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod