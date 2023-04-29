Одесская «скорая» отмечает 120-летний юбилей

Одесская станция скорой помощи отмечает юбилей — 120-летие со дня основания. Одна из первых в Европе станция скорой помощи была открыта в Одессе 29 апреля 1903 года и была оснащена передовым для своего времени оборудованием.

Сегодня одесские медики службы экстренной помощи продолжают традиции профессионализма и гуманности, — говорится в публикации на официальном сайте «Одесса» горсовета.

От имени городских властей Одессы работников «скорой» поздравила заместитель Одесского городского головы Светлана Бедрега.

«Слова большой благодарности работникам экстренной помощи от одесситов. Вы спешите на вызов, ваша помощь людям бесценна и спасает жизнь», — сказала Светлана Бедрега.

За добросовестный труд, высокий профессионализм и по случаю 120-летия Одесской станции скорой медицинской помощи Почётными грамотами Исполкома горсовета награждены Светлана Малонога — заместитель генерального директора, начальник единой оперативно-диспетчерской службы Одесского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф; Оксана Тихомирова — старший врач по медицине неотложных состояний Одесского областного центра экстренной медицинской помощи и Леонтий Донченко — заместитель генерального директора по оперативной работе, медицине катастроф и гражданской защите населения Одесского областного центра экстренной медицинской помощи.

Для справки. Первая специализированная станция скорой помощи была создана в Одессе в 1903 году по образцу первой европейской станции скорой помощи в Вене. Городское самоуправление Одессы бесплатно предоставило необходимый для строительства станции участок земли в Валиховском переулке вблизи городской больницы (ныне городская клиническая инфекционная больница).

29 апреля 1903 года в Одессе была официально открыта станция скорой помощи, которая была оснащена по последнему слову науки и техники в то время. Две пароконные кареты, специально изготовленные и оборудованные в Вене, доставляли бригаду, состоявшую из врача и двух санитаров до места вызова за 15-20 минут. Дежурство на станции велось круглосуточно, днём выезжали две бригады, ночью – одна. Днём карета выезжала на вызов через 30 секунд, ночью – через 1-2 минуты. В месяц делалось 300 выездов.

С начала работы станция скорой помощи работала и как медицинское учреждение, имела стационар для тяжелобольных и пострадавших. Также оказывалась амбулаторная помощь пациентам, которые обращались самостоятельно. Здесь работала первая передвижная рентгеновская установка, бактериологическая и клиническая лаборатория. Вся медицинская помощь предоставлялась на безвозмездной основе — как бедным слоям населения, так и состоятельным людям.

Десять лет назад Одесская станция скорой медицинской помощи была передана из городской собственности в областную согласно внедряемой в Украине реформе отрасли здравоохранения. И сегодня это мощное, оснащённое по современным стандартам медицинское учреждение, ежедневно оказывающее медицинскую помощь сотням одесситов и гостей города.

Как сообщала Одесса News, в ночь на 28 апреля 2023 года в Одессе во второй раз проведена успешная трансплантация сердца.

Фото: «Одесса»

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