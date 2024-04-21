Пожары, разрушения, пострадавшие — таковы последствия ракетного удара врага по Одессе

20 апреля в результате очередного ракетного удара по Одессе возникли пожары в частном секторе, повреждены не менее 20 частных домов, газопровод, 1 частный жилой дом разрушен.

Об этом в Telegram сообщили Силы обороны юга Украины.

В одном из домов находились женщина с ребёнком. Их удалось спасти. Ранены 8 гражданских лиц, среди них двое детей — 2021 и 2020 годов рождения, госпитализирован двухлетний мальчик. Медики оказывают всю необходимую помощь.

Спасатели и коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия атаки.

Удары с самолёта тактической авиации из акватории Черного моря враг нанёс ракетами, вероятно, Х-59. Силами противовоздушной обороны уничтожено 3 ракеты.

По информации на официальном сайте «Одесса» горсовета, на месте ликвидации последствий вражеской атаки в Хаджибейском районе был развёрнут оперативный штаб, работавший до вечера 20 апреля. Сотрудники районной администрации вместе с другими коммунальными службами на месте принимали заявления на оформление материальной помощи, консультировали пакет документов, который необходимо собрать для оформления помощи.

Сегодня, 21 апреля, работа штаба будет продолжена в период с 09.00 до 17.30.

Кроме того, жители повреждённых домов могут обращаться за помощью и консультацией в Хаджибейскую районную администрацию по адресу: ул. Генерала Петрова, 22 с 08:30 до 17:00 (в рабочие дни), а также по телефонам (048) 734-95-28, (048) 734-95-29.

Одесса News информировала, что на рассвете 20 апреля оккупанты также направили управляемые авиационные ракеты Х-59 с самолётов тактической авиации по Одесской области. Поражён инфраструктурный объект.

Фото: Силы обороны юга, «Одесса»

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