В бою за Украину погиб житель Одесской области Олег Пастушенко, светлая ему память

10 октября Килия провела в последний путь умершего 34-летнего солдата Олега Пастушенко.

Об этом сообщил городской голова Килии Вячеслав Чернявский.

Этот день в Килийской общине объявили траурным.

«Неумолимая смерть унесла жизнь ещё одного нашего военного. Солдат Пастушенко Олег Викторович, 12.06.1989 года, житель города Килия, умер в городской больнице города Днепра», – сообщил городской голова.

Одесса News сообщала о гибели на фронте в сентябре 2023 года при выполнении боевого задания возле села Работино Пологовского района Запорожской области жителя села Великий Дальник Одесской области Сергея Берника.

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Фото: Вячеслав Чернявский/Facebook

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