Таксиста из Одессы — убийцу 4-х женщин — суд приговорил к пожизненному заключению

Прокуроры в суде доказали, что житель Одессы с июля 2013 по май 2015 годов, занимаясь частными перевозками, на территории города и области совершил 6 грабежей, 7 разбоев, одно изнасилование несовершеннолетней и убийство 4-х женщин – пассажиров его автомобиля.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что, если жертвы осуждённого по его требованию отдать деньги и ювелирные изделия сопротивлялись, он начинал душить их, пока они не переставали подавать признаки жизни.

«Кроме того, в начале мая 2015 года, будучи под хмельком и с целью наживы, злоумышленник проник в один из домов в с. Маяки в Одесской области. Увидев в комнате 8-летнюю девочку, начал её душить и совершил действия сексуального характера по отношению к ней, сорвал с ушей золотые серьги и скрылся, испугавшись отца ребёнка, зашедшего в комнату», — говорится в сообщении.

Ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Одесса News информировала, что в октябре 2023 года суд признал двух жителей Южного, которым на момент совершения преступления было 17 и 18 лет, виновными в умышленном убийстве из корыстных побуждений, разбое, незаконном завладении и поджоге авто женщины-таксиста и назначил им наказание в виде 14 лет лишения свободы.

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