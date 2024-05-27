В Одессе разоблачены медики, дававшие фальшивые диагнозы для «уклонистов»

Правоохранителями сообщено о подозрении четырём медикам одного из Центров первичной медико-санитарной помощи Одессы, организовавших схему оформления фиктивных медицинских документов для военнообязанных.

Им инкриминировано препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований по осуществлению мобилизационных мероприятий и подлогу официальных документов, совершённых организованной группой лиц, — информирует пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

По данным следствия, подозреваемые, согласно разработанному плану, за определённое вознаграждение — от 5 до 7 тысяч долларов США в зависимости от пакета документов — поставили на поток изготовление документов, позволяющих уклониться от военной службы и уехать за границу.

Ими предлагались «услуги» по подготовке и выдаче медицинских документов, оформлению фиктивных историй болезней и содействию в получении групп инвалидности.

«Сообщники использовали поддельные печати, бланки медицинских учреждений для создания медицинской документации, а сами работники вносили в документы сведения от имени других профильных медицинских специалистов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стражи порядка задокументировали 20 эпизодов преступной деятельности медиков.

По ходатайству прокуратуры подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залогу.

Одесса News информировала о задержании в Одессе в ноябре 2023 года врача-уролога, требовавшего $5500 взятки у раненого военного.

Фото: Одесская облпрокуратура

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