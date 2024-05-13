Одесские полицейские помешали нелегальному вывозу 4-х призывников

Нарушителей, предлагавших военнообязанным нелегальный трансфер в Молдову, разоблачили следователи Раздельнянского районного отдела полиции совместно с сотрудниками Управления стратегических расследований в Одесской области и пограничниками.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Правоохранители установили, что двое жителей Раздельнянской и Беляевской территориальных общин в сговоре с неустановленным лицом подыскивали военнообязанных, желающих покинуть страну незаконным способом. Злоумышленники предлагали клиентам трансфер в Молдову за 7000 долларов США. Причем тысячу долларов они получали на криптокошелёк в качестве аванса, а остальные должны были получить после успешного завершения сделки.

«Найдя четырёх желающих, подельники на автомобиле доставили их в один из приграничных населённых пунктов Раздельнянщины. Вместе с тем, нарушители позаботились о взятке в размере 1,5 тыс. долларов для пограничника, который, по их расчёту, должен был беспрепятственно пропустить мужчин за пределы Украины. Впрочем, о таком предложении сотрудник пограничной службы доложил своему руководству», — говорится в сообщении.

Злоумышленники задержаны. Им грозит до девяти лет тюрьмы. Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Отмечается, что правоохранители устанавливают всех лиц, причастных к совершению преступления и граждан, уже успевших воспользоваться услугами злоумышленников. Продолжается досудебное расследование.

Одесса News информировала, что 9 мая в Одесской области организатор незаконной переправки лиц через границу нанёс телесные повреждения пограничнику.

Фото: Раздельнянский райотдел полиции Одесской области

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